央行今日(15)公布升息半碼(0.125%)，若以央行公布五大銀行10月份平均房貸利率1.827%計算足額反應之利率，房貸利率將達到1.952%，即將叩關2%利率水平，升息循環啟動前後的貸款負擔差距越來越大。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，五大行庫3月份平均房貸利率1.378%，此時利率尚未反應升息幅度，央行自3月底到9月連續升息2碼後，10月份五大行庫平均房貸利率來到1.827%，倘若貸款1000萬元，以20年期本息均攤方式繳付房貸，1.378%每月須付47,969元的貸款本利和，1.827%每月負擔增加至49,773元，每個月差2,077元，一年多了將近2萬5千元，如今再升半碼，利率有機會來到1.952%，同樣貸款條件，每月負擔50,361元，與升息前相比每月增加2,665元，一年多付約3萬2千元，相當於小資族一個月的收入。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，升息半碼雖然幅度不大，但今年累計升息四次，溫水煮青蛙已經讓有貸款的民眾大喊吃不消，雖然房貸利率仍在歷史低點，但調升政策利率背後牽動包含土建融、以房養老，壽險業投資不動產標準等，不動產結構產生質變，面對2023年景氣不佳，投資自用雙殺下，房市表現很難樂觀。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，面對金融海嘯後最強勢的升息循環，房市不論租賃或買賣、預售屋或成屋，皆受利率走揚牽動，因此往後的房市發展，預估將浮現三大風潮。第一，「小宅熱賣潮」，消費者考量房貸負擔，選擇壓低預算，購買低總價物件，使市面小宅相對熱賣。第二，「預售撤守潮」、第三，「租金上漲潮」。