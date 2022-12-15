63歲羅姓男子在臉書刊載涉招攬、代辦移民業務文字，遭開罰20萬元卻拒繳，行政執行署桃園分署查出羅姓男子名下有透天厝，發文通知要查封，羅男獲悉火速匯款20萬元一次繳清，解除住家被拍賣的危機。

羅男於2019年間在臉書社團「前進○○交流聯誼」，以個人臉書帳號刊登內容「放棄國籍辦到身分證，不用2萬元」貼文，並於該貼文下方民眾留言「我可能需要你幫忙歸化國籍」之處，羅男回應「我Line的ID＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」等，涉招攬、代辦移民業務文字，性質上屬移民廣告，又廣告屬經營移民業務之一環，羅男未依規定申請設立許可，卻招攬並代辦移民業務，違反《入出國移民法》，遭內政部移民署裁罰20萬元，卻逾期未繳，11月間移送法務部行政執行署桃園分署強制執行。

羅男挨罰20萬元拒繳，收到桃園分署查封透天厝通知，火速繳清20萬元罰鍰。（桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園分署查出羅男名下有1棟位於楊梅區的4層樓透天厝，12月5日函請地政機關將羅男的房屋辦理查封登記，羅男收到桃園分署查封通知函後，火速於3日內、12月8日匯款20萬元到桃園分署專戶繳清罰鍰，免除住家遭到拍賣的後果。

桃園分署呼籲，民眾違反法令而遭主管機關裁處罰鍰者，收到繳款通知後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，以免財產遭到強制執行，桃園分署也將秉持一貫落實公權力態度及依法執行堅定立場，持續且積極督促義務人清繳欠款，以維護國家債權。