台北市副秘書長陳信良頒贈感謝狀給永樂國小舞蹈班小朋友，感謝其擔任小小花仙子為「花IN台北』12花季開跑記者會表演。（李奇叡翻攝）

台北市府和設計大師蕭青陽與時尚大師黃秀瑾合作，規畫12檔花季活動「花IN台北」，讓民眾明年1月至12月一整年都有花可賞，活動於今日正式開跑，12位小小花仙子在記者會上翩翩起舞，一一介紹各月美景，唯美動人，而除了賞花之外，還可以參加網路活動，參加者有機會抽中「台北萬豪酒店雙人一泊二食住宿券」等大獎。

台北市政府副秘書長陳信良表示，國內防疫政策漸鬆，民眾隨著國門和國內外旅遊的開放開始走向戶外，台北市政府展望新的一年市內觀光旅遊的復甦，邀請民眾前來旅遊賞花，感受美麗與活力，台北市從1月至12月一整年共規畫12檔花季活動。

從1月春天開始展開的「台北茶花展」、貓空「樟樹步道花海」、號稱有「台版富良野的」美譽的「三層崎公園花海」、以夜間燈光襯脫櫻花之美的「樂活夜櫻季」、超過10萬株來自荷蘭及日本的「士林官邸鬱金香展」、舉辦超過一甲子的「陽明山花季」、3月北台灣最大「玫瑰花展」、大安森林公園及城南地區為主的「台北杜鵑花季」、3月到6月網美必拍的「竹子湖海芋季及繡球花季」，到了11及12月還有「關渡花海」、台北秋季最大的菊花展覽「士林官邸菊展」，而「台北河濱花海」則是一年4季從古亭、河雙21，大佳到延平河濱公園，都可沿著河畔漫步欣賞美麗的台北城市美景，感受浪漫氣息。

公園處處長黃淑如進一步表示，「花IN台北」主辦單位在記者會中特別邀請擅長以台灣原生花卉為創作靈感的黃秀瑾，以及台北市永樂國小舞蹈班的小朋友擔任記者會嘉賓，由12位小朋友擔任12個主題花季的小小代言人，扮演小小花仙子現場走秀律動表演，而花仙子們的造型則由黃秀瑾老師以「永續時尚循環」的環保概念設計，結合花季花卉主題，展現12個花季的多樣時尚風格。

另外，「花IN台北」記者會中也首播了蕭青陽親自操刀的品牌形象宣傳影片首部曲，藉由翩翩飛舞的蝴蝶帶著大家進入「花之饗宴」的夢境，並以隱身於都市水泥叢林裡的美麗花朵為構想，透過台北職人版畫師、花藝家與音樂家等人物的角度，去感受體驗花卉的不同風貌，呈現台北市花季的多元人文藝術面貌。

園藝管理所主任吳旻靜補充，最新的「花IN台北」活動中還安排了許多貼心的網路活動邀請市民一起參與，「線上長輩圖產生器」是為了服務愛花的銀髮族，方便民眾製作賞花圖片，分送給親朋好友；此外「花卉心理測驗」分享抽大獎活動，即日起至12月30日止，只要按讚粉絲團並標註2位好友，並分享屬於個人的命定花展，就有機會抽到價值7000元以上的「台北萬豪酒店雙人房一泊二食住宿券」，另外還有「花IN台北」主題限量「保溫杯」及「毛巾涼感運動巾組」等精美獎項。