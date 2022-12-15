迎接2023年，礁溪老爺酒店跨年夜12月31日當晚舉辦「粉紅泡泡池畔跨年晚會」，所有住客免費參加並號召住客穿著粉紅裝扮入場，目前訂房已逾9成，預計屆時將有超過五百位旅客共同參加。當天粉紅配件越多越有機會獲得超人氣得天露營雙人體驗券，新的一年可直接朝聖網美打卡景點享受懶人山林得天露營體驗。跨年夜池畔派對充滿甜蜜浪漫氛圍，有樂團表演加上美食美酒無限供應，還有機會抽雙人一泊二食萬元住宿券，讓幸福粉紅泡泡蔓延一整年，倒數時刻施放長達180秒的絢爛煙火秀點綴夜空，在蘭陽平原夜景陪伴下開心迎接新的一年。

礁溪老爺酒店強調，跨年夜就該狂歡精彩一整夜，12月31日自晚上11點到隔日凌晨0點10 分，在野天風呂景觀泳池畔熱鬧展開，所有房客均可免費參加，以粉紅泡泡創造甜蜜療癒氛圍，伴隨樂團甜美演唱，泳池邊無限量供應主廚特製暖身海鮮粥、澎拜海量炸物拼盤、超可愛馬林糖棒棒糖、甜在心紅豆湯與夢幻特調粉紅佳人酒飲，更將抽出平日雙人一泊二食洋式標準套房的萬元住宿券乙組，另外別忘記穿著粉紅色裝扮參加競賽，獲勝者將獲得平日雙人得天露營體驗券，倒數時刻再以180秒的夢幻煙火秀作為壓軸，讓粉紅泡泡帶來一整年的幸福美滿。

迎接元旦第一道曙光能帶來一整年的好運氣，過完跨年後的2023年1月1日早上五點半至七點半，礁溪老爺舉辦「嗨跨年迎曙光」活動，帶領旅客前往頭城大坑風景區迎接新年第一道曙光，以在地營業六十年的美味早點滿足味蕾後，在海天一線的美景與著名景點龜山島陪伴下迎接曙光，欣賞日出後，寫下明信片許下新年願望，在滿滿能量中寄出祝福，象徵美好的開始。

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