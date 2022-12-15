豪洛捷醫療科技公司（Hologic，以下簡稱豪洛捷公司）連續兩年進行全球婦女健康指數調查，這是首次針對全球女性整體健康進行調查分析，台灣打敗曾列世界前10大健康國家的瑞士、挪威等國家，連續兩年蟬聯女性健康指數世界第一，不但成為世界上女性最健康的國家，更領先鄰近日本、韓國等成為亞洲唯一排名前10的國家。

這份調查係由豪洛捷公司委託蓋洛普市調（Gallup）所發布全球第一份以女性為主且最全面的全球性健康調查。 調查中以「預防保健」、「健康與安全」、「心理健康」、「個人健康」及「基本需求」五面向作為基礎，涵蓋來自122個國家12萬7000多人的樣本數。 值得關注的是，除了總分最高外，台灣女性在「心理健康」與「個人健康」的指數也是位居世界第一，足見台灣除了性別平等居全球第6名、亞洲第1名外，女性意識自覺逐漸提升，更懂得以實際行動來關注自己的身心健康與平衡。

豪洛捷公司北亞區總經理Jon McMillan馬思安表示，這份全球婦女健康指數調查的數據不但具權威性，也能提供台灣與世界各國健康照護相關單位，包括從中央政府與醫療機構，甚至地方單位與各家庭間，針對女性長期所面臨的健康、安全，基本需求與心理狀態等問題，進行更有建設性的討論，並擬定有效的解決方案，促進全球女性享有更健康長壽的生活。

新冠疫情改變世界環境，更改變了許多生活型態，包括就醫、拿藥、健檢等習慣也隨之調整，很多女性不得不延遲或取消例行預防保健檢查。全球癌症觀察站(CGO)估計2020年乳癌、大腸直腸癌、子宮頸癌的篩檢數量幾乎只有疫情前的一半，篩檢量的降低儼然成為健康的隱憂。豪洛捷公司也希望透過這項研究來號召世界各國領袖及政策制定者，在推動全球復甦的過程中，應採取有效措施來提升女性健康。

此外，全球女性的平均健康情形也正下滑。與2020年相比，全球女性在2021年不但負面情緒增加，對健康與環境安全的信心也降低，食物與住所等基本需求甚至成了婦女更加沈重的負擔。 其中需特別注意的是，女性的「預防保健」已連續兩年大幅落後其他調查面向，連世界第一的台灣也不例外。 台灣女性在2021年的預防保健指數僅獲21分，儘管已高於世界平均，但仍較前一年退步，顯示台灣女性應該更加重視血壓、癌症、糖尿病與性病等相關預防篩檢。

針對疫情影響導致全球各地的篩檢狀況普遍不佳，豪洛捷公司資深商務經理盧文偉表示，近期全球疫情已逐漸趨緩，女性面對各項重大疾病，仍應定期進行篩檢，才能及早發現及早治療。而全球婦女健康指數顯示台灣在預防保健方面仍有待加強，豪洛捷公司北亞區總經理Jon McMillan馬思安表示，台灣目前雖已有公費篩檢(如乳癌、子宮頸抹片等)，但仍有部分民眾篩檢意願低，應提供更方便的篩檢方式，以提高篩檢意願及篩檢人數。豪洛捷公司顧問洪松齡表示，若健保能給付更精準的新型篩檢方式(如3D乳房斷層攝影、新型液態薄層抹片、骨質密度檢測儀等)，將能有效提升各項篩檢的成效，協助台灣加強預防保健。

全球女性健康領導者的豪洛捷公司向來致力推動女性健康相關議題，而預防篩檢更是防治疾病、提高女性預期壽命和生育能力的關鍵第一步，豪洛捷公司於2020年在台灣正式成立分公司，正是希望能為台灣女性健康盡一份心力。 除了長期推動乳癌、子宮頸癌、骨質疏鬆等篩檢外，也希冀為台灣引進更多元與精準的新型篩檢儀器，如3D乳房斷層攝影、新型液態薄層抹片、雙能量X光骨質密度檢測儀等。 此外新冠疫情期間，豪洛捷公司的PCR檢測儀，提供精準的篩檢結果也成為台灣疫情的重大防線之一。

關於豪洛捷台灣有限公司

豪洛捷公司是一家創新型醫療技術公司，致力於不斷創新並為台灣提供世界先進的篩檢、診斷及治療技術，以此改善台灣女性的健康與生活；並積極地推動及關注台灣女性的健康議題。豪洛捷公司將持續為女性的預防保健及健康努力，並鞏固台灣於全球女性健康的領導者地位。