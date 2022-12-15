儘管中國目前僅在東非吉布提擁有海外軍事基地，但中國國家主席習近平要建立世界一流軍隊的宣示，或將加快解放軍走向海外的步伐。美國軍事專家擔憂，解放軍可能效仿蘇聯在短期內迅速擴張全球基地網絡，雖然未必會引發熱戰，但可能會在東道國附近觸發外圍戰爭，將美中捲入不必要的衝突。

《美國之音》引述蘭德公司發佈的研究報告指出，歷史案例表明，如果中國下定決心，可以在未來20年內發展出全球基地網絡。該公司政策研究員加拉福拉（Cristina L. Garafola）表示，讓解放軍走向海外並將其能力投射到中國海岸以外的呼聲自2004年以來就在中國經常出現。

報導說，在運用17個指標對108個國家進行評估後，蘭德公司的研究確定了24個可能特別適合提供解放軍基地的國家，得分最高的4個東道國是巴基斯坦、孟加拉國、柬埔寨和緬甸。其中對作戰最有用的是柬埔寨基地，它為在新加坡開展行動的美軍構成了直接的威脅軸心(threat axis）。而隨著美國對該地區能源的依賴程度下降，巴基斯坦的基地可能會專注於保持中國從波斯灣的石油供應暢通無阻。

報告指出，未來10到20年內可能尋求基地和准入的3個優先區域是中東、非洲和更廣泛的印度洋地區，包括印太地區第一島鏈以外。在24個得分最高的國家中有10個位於美國中央司令部（CENTCOM）範圍之內。其中印太區域的基地有助於解放軍將其力量投射到中國大陸和第2島鏈之間的潛在咽喉要道，以及幫助解放軍在孟加拉灣或更廣闊印度洋的海上運輸線(SLOC)附近，增強海上或空中存在力量。

儘管中國今年與所羅門群島簽署的安全協議引發美國和鄰國擔憂，蘭德公司的研究顯示，多數太平洋島國除了巴布亞新幾內亞、斐濟和東帝汶外，在建立中國基地的可行性方面得分都偏低。

報導指出，蘇聯從1955年起迅速擴張海外基地，20年間建立了一個覆蓋全球的海外基地網絡，從西半球的古巴延伸到到東南亞的越南。目前，美國在海外80個國家和地區設有750個軍事基地，中國僅在吉布提有一個海外保障基地。不過，與蘇聯時期不同的是，現在東道國抵制外國軍事基地的趨勢越來越強烈，但中國也享有蘇聯所缺乏的優勢，比如經濟激勵措施。

研究報告稱，長遠來看，中國的全球基地野心同樣可能會引發外圍戰爭（peripheral wars），並最終牽扯到中國和美國。報告建議，美國可以為解放軍的海外新地點制定指標和警告(I&W)系統；利用非軍事手段減緩或儘量減少解放軍不斷擴大的影響力；保持軍力態勢以保護受威脅的盟友和夥伴；通過風險評估，確定美國陸軍和聯合部隊任務特別關注的國家等等。