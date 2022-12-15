大陸「星座女神」莫小奇近日公開2023年財運最旺的星座，分別為牡羊座、天秤座和雙魚座，其中牡羊座的偏財運極佳，從6月初到7月下旬，會獲得許多意外之財；天秤座適合與他人合作，可以為自身帶來共贏的局面；雙魚座的財運則集中在上半年，3月可提出加薪的要求，通過機會高。

●牡羊座

牡羊座在2023年的財運持續上升，一整年的財運都相當不錯。2月下旬到3月初，在金星和木星的雙重影響下，你們賺錢的途徑變多，積極性增強，收入直線上升，還會有許多意外財富；3月下旬，金星進入財帛宮，偏財運開始提高，會透過投資理財的方式取得更可觀的收入，也會開始理性地規劃自己的財務。

5月17日木星換座後，賺錢會變更輕鬆，你們之前在能力和自我價值的提升下了不少功夫，因此下半年的正財運很可能展現在薪資的提升上，同時也有不少貴人出現，提供你們更多的賺錢機會；6月初到7月下旬，牡羊座的偏財運再度提升，經常收到禮物、紅包等，或是隨手買一張彩券就中獎，充分享受到財富帶來的快樂。

●天秤座

天秤座在2023上半年的財運較平穩，3、4月有機會拿到一筆獎金或利息，緩解經濟上的壓力；下半年木星會進入你們的偏財宮，不僅賺錢機遇變多，在投資方面也有令人羨慕的好運氣，如果好好把握這段時間，資產就有機會加倍成長，但也要提醒天秤座，投資有風險，要多去研究和學習相關知識，不要盲目跟風投資。

除此之外，天秤座也可能在客戶、伴侶、合夥人那邊，得到更多的資源和財富，比如有人來找你們合作項目、投資產品，或是幫忙介紹新客戶資源等等，進而擴大你們的收入範圍，讓財產升級；總而言之，合作共贏是天秤座在2023年可以嘗試的方向。

●雙魚座

雙魚座2023年的財運大多集中在上半年，從年初開始就接踵而來，一定要好好珍惜每一次擴充財庫的機會。1月底，金星來到你們的本命宮，給你們帶來獎金、分紅、利息等意外收入，可能還沒反應過來，就輕鬆把錢賺了；3月時，金星和木星相遇，會充分展現出你們的能力與價值，為正財收入帶來更多可能，如果有加薪的訴求，這段時間也能大膽提出。

4月20日是日食新月，會把你們對於金錢的渴望和熱情再次點燃，在接下來的3個月到半年，只要明確自己的目標，堅定地朝著那個方向去努力，一定可以在天象的守護之下，加快實現財富自由的夢想。