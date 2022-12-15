微軟周四指出，從1月1日起，歐盟的雲端用戶可以在該地區處理和儲存他們部分的數據。

微軟分階段推出的「歐盟數據邊界」(EU data boundary)將適用於所有核心雲端服務，包括Azure、微軟365、Dynamics 365，和Poweer BI平台。

歐盟的執行機構，歐盟委員會正在制定相關提案，希望保護數據被轉移到美國的歐洲使用者的隱私。

微軟的隱私長Julie Brill說，第一階段是客戶的數據，然後進入下一階段，將把登錄數據、服務數據和其它形式的數據移轉到邊境內。第二階段將在2023年底完成，第三階段在2024年完成。

微軟在歐洲國家經營著十多個資料中心，包括法國、德國、西班牙和瑞士。

對於大型公司來說，數據儲存已經如此龐大，而且分佈於多個國家，以至於它們很難瞭解自己的資料存放位置，以及它們是否符合歐盟GDPR等規定。