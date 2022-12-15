草湖寮抽水站耗資3.55億元，將大幅改善北安、安中商圈的排水。（台南市水利局提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區安中路過去每逢雨季就積水，長年被調侃是「安中河」，台南市水利局13年來陸續在安南區設置9座抽水站，草湖寮抽水站15日完工，大幅增強安中商圈防洪功能，台南市長黃偉哲15日視察，指示未來將與商60滯洪池一併美化，規畫特色公園，提升宜居度。

往年一下雨就積水的安中路被網友戲稱為安中河，台南市水利局近年來持續整治低地排水，除了改善側溝，更在安南區增設共9座抽水站，其中針對北安、安中商圈排水的草湖寮抽水站耗資3.55億元，屬大型抽水站，施工1年半終於完工，預計雨季來臨就能啟動，增加安中路周邊的防洪強度。未來還有安中與海東D2兩座抽水站正施工中。

安南區地勢低窪，排水系統錯綜複雜，台南市水利局為加速區域排水，不斷在安南區增設抽水站，改善淹水問題。

黃偉哲表示，草湖寮抽水站完工，排水功能提升，附近重劃區完工後，宜居度將更高，可吸引更多人口移入，台南市政府將規畫特色公園，打造生活機能更完備的社區。

台南市水利局表示，過去每座抽水站設計的很像工廠，草湖寮抽水站為地上3層，地下2層的鋼筋混凝土建築，抽水機組每秒可排18噸水，工程設計隱藏外露管件，美化抽水站外觀。

草湖寮抽水站連接商60滯洪池，未來將一併座美化工程，打造一座具有公園美感、形象清爽的抽水站，因地處山海圳自行車道中心點，可做為腳踏車友中途休憩打卡景點，為北安商圈與安中商圈帶來觀光效益。