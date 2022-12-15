市議員當選人張芬郁15日指出，大里運動公園停車場12月起更換承包廠商，未料新營運商取消當日停車上限120元優惠，意即若停滿24小時，停車費將高達480元，令民眾直呼「吃不消」；中市府交通局表示，優惠是由前廠商自訂的方案，後續已請現任廠商進行滾動檢討。

張芬郁表示，大里運動公園停車場自12月1日起更換為城市車旅管理營運，取消了原有「當日停車最高上限120元」優惠，改為「無當日最高優惠」，若停滿24小時，當日停車費要高達480元，是原先停車費當日上限的4倍。

陳情民眾向張芬郁表示，大里不少民眾習慣把車停放在運動公園停車場，搭車前往溪頭，以前停車費僅120元，現在要200元；交通局事先沒有公告停車費用要漲，雖停車場入口公告上有標示「無當日最高優惠」，但民眾進入停車場前並不會特意停車看標示，只能任其宰割，許多民眾取車繳費時才嚇一大跳，忍痛繳費離開。

張芬郁說，她調查台中火車站地下停車場每日上限為300元，高鐵台中站附設停車場每日最高停車費為240元，城市車旅營運的高鐵停車場當日最高也才150元，同樣是城市車旅負責的大里運動公園停車場，停車一天卻要480元，直批是「坑大里人」。

對此，台中市政府交通局說明，大里運動公園地下停車場收費方式為臨停每半小時10元、月票每月1800元，與前委外廠商收費方式相同；過去「當日最高上限120元」優惠是前廠商營運後，針對使用率及營運特性，自行提供並吸收價差的優惠方案。

交通局指出，該停車場多為固定停放的月票需求使用者，這次契約轉換將月票販售比例由50％調高為70％，提供更多月票民眾使用，臨停的汽車格位數也隨之降低。為平衡臨停及月票者的停車需求，營運業者取消優惠上限，後續已請廠商就市場機制、停車場使用率及使用特性滾動檢討。