一名台積電女員工小芳（化名）去年因健康因素向沈姓主管稱大夜班想提早下班，遭對方寄電子郵件給其他同事說「她表示身體虛不太能熬夜」，後來小芳出示證明她罹患帶狀皰疹，沈姓主管竟趁開會時，當眾向同事們公開她患此症，想藉此表達對於她常請假的無奈，法院判定此舉已侵犯隱私權，處2月徒刑。

判決書指出，沈男在台積電台中某廠工作，下屬小芳曾因為上大夜班向他請求提早下班，他在去年3月12日向其他下屬寄送電子郵件稱「下週是XX小夜…你知我知大家知，請各位一定要打起精神！她表示身體虛不太能熬夜」，他說工程師小夜的存在是給夜班ETE（助理工程師）安心，「若是她老人家在01:00之前想要離開…我有請她務必跟妳們於當下協調過，確定不需要她再放她走」。

沈男在信件說「一切還是以各位當下需求判斷為主，但是為了公平起見，請不要在00:00之前放她走」，後來小芳拿醫院看診收據向沈男請病假，稱罹患帶狀皰疹，沈男卻在去年7月使用公司內部通訊軟體的開視訊會議時，當場提及小芳患有帶狀皰疹，使同事們對於小芳動輒請假，增加其他人工作負擔、拖累團隊產生不良印象，小芳事後決定提告。

法官認為，沈男發送的電子郵件有明顯嘲諷之意，卻沈男早就對小芳因健康因素請求早下班一事不滿，認為會增加其他同事的負擔，可能害他被下屬抱怨，因此開會時透露對方病情，表達示無奈、指責對方的效果，此舉已經侵害隱私權，依非公務機關非法利用特種個人資料罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬，可上訴。