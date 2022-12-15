有些人面對愛情十分有原則，合則來不合則散，不願意有一絲勉強，不過《搜狐網》運勢專欄指出，3星座面對愛情最優柔寡斷，總是學不會拒絕，不僅為難了自己，也傷害到別人。

▍天秤座

天秤座平時溫文儒雅、風度翩翩，待人處事落落大方，加上十分注重自己的形象，身邊有不少仰慕者，即便分手後也能很快投入新一段感情，原因在於天秤座心腸軟，擔心傷害追求者的自尊，所以會給對方留情面，以至於造成他總是學不會拒絕、曖昧不清。

▍雙魚座

雙魚座個性溫柔多情，內心敏感纖細，有時候甚至分不清喜歡的感覺，更多的是被動的接受追求者的愛意。此外，雙魚因為不喜歡壓抑沉悶的感覺，所以經常帶動氣氛，讓彼此的相處愉快和氣，加上他們毫無心機，容易沒有底線的付出，讓旁人誤會是在獻殷勤而心動告白，對此雙魚也總是來者不拒，享受曖昧的美好。

▍水瓶座

水瓶座是典型的個人主義者，凡事先考慮自己的感受，加上怕麻煩，所以一旦感情出問題，他們第一反應是逃避。水瓶座不喜歡循規蹈矩，面對感情採隨緣態度，甚至有些優柔寡斷，學不會拒絕，立場也不堅定，更多的是抱著遊戲人間的想法，讓另一半頭很大。