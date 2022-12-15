環保局長程大維認為，適逢歡樂耶誕城期間，是測試人流壓力的最佳時機。（呂健豪攝）

為了讓民眾更深刻了解垃圾分類的重要性，新北市政府與社團法人台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）合作，全面改造市府地下1樓公共空間的垃圾桶，打造全國第一座創意回收示範空間，以提升民眾對於資源回收分類的知能，提高分類正確率，讓回收物能更有效再利用。

新北市環保局今（15）日展示改造成果，將傳統的金屬銀色分類垃圾桶，改以木質感的簡約設計，搭配清楚易懂的指示、顏色、合理的容量及排列，打造全國第一座創意回收示範空間，降低清潔人員的負擔。並以「由你決定垃圾的命運」為標語，賦予丟垃圾者使命感，希望引導正確回收。

環保局表示，目前公共空間垃圾桶的方式受限於空間，多半僅分為可燃、不可燃，即使部分有再細分，但標示說明仍較簡略，且根據「RE-THINK」於 2020、2022 發布的「台灣回收意識調查」顯示，超過6成民眾認為「回收桶設計」是造成無法正確分類的主因。

為了提高分類正確率，「RE-THINK」團隊主動提出打造全國第一個創意回收空間示範場所的構想，由私人企業贊助改造經費，透過公私協力的方式，重新設計新北市府地下1樓公共空間的垃圾桶。

「RE-THINK」團隊表示，本次改造採「源頭即完成細分類」策略，讓回收桶本身成為環境教育的最佳載體， RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚則說，希望讓新的回收場域成為一個社會實驗所。

環保局長程大維表示，本次與RE-THINK合作，針對市府開放場域進行改造，成為一個環境教育與回收的示範點，且適逢歡樂耶誕城期間揭幕，也是測試人流壓力的最佳時機。