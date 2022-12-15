「2022台中耶誕嘉年華」活動將於16日點燈，可帶動中區消費人潮、活絡商機。（台中市府提供／林欣儀台中傳真）

隨著疫情逐漸解封，再加上耶誕、跨年節慶來臨，台中市政府陸續推出各項活動，成功帶動旅宿業住房率，市府新聞局表示，台中市擁有山海美景與人文歷史氣息，去年獲評為「國旅熱搜城市第1名」，近來搭配各項活動，飯店住房率攀升，以新開幕的李方艾美來說，近日平均住房率達8成5。

台中市政府配合耶誕節、跨年，在台中市舊城區、山線等區分別推出「2022台中耶誕嘉年華」及「石岡花漾藝術節」等活動，分別於16及17日點燈，其中，同步在台中火車站、綠川及柳川登場的耶誕嘉年華，盼能帶動舊城區商機。

台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼對此指出，近來受到疫情解封影響，許多民眾紛紛安排活動，再加上台中市活動多，各飯店訂房情況明顯增加，從12月中旬到明年1月，目前台中市的觀光旅館、主題旅館等，假日訂房率已接近8成，其餘一般旅館訂房也較過去增加約2成左右。

新聞局指出，台中市擁有山海美景、濃厚的歷史人文氣息，去年10月即獲知名訂房網站Booking.com評選為「全球8大新興旅遊目的地」之一、也獲評選為Line「國旅熱搜城市第1名」；近來再受到活動加持，就位於中區、新開幕的李方艾美酒店近日住房率達8成5，該飯店也配合耶誕嘉年華活動，將推出耶誕點心組合外賣。

台中市府強調，耶誕嘉年華活動16日點燈，接下來活動期間不但可帶動中區人潮，更盼串聯鄰近的台中公園、科博館與美術館、台中州廳等景點；山線部分除石岡花漾藝術節外，豐原葫蘆墩圳水岸花都燈展也將於16日點燈，可從耶誕玩到明年元宵節。