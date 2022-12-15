享受不一young的耶誕跨年氣氛，長達整整1個月的「2023台南耶誕跨年活動」，首場演唱會「南瀛草地音樂會」即將在12/17晚間7點，在新營區南瀛綠都心登場。集結現今台灣火紅藝人原子少年天王星、潤少，IVAN艾文，創作歌手高爾宣，金鐘獎主題歌曲獎得主琳誼，以及本土流行天團玖壹壹，嗨爆南台灣夜空。

台南市長黃偉哲指出，台南市政府跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動方式滿足不同年齡層市民的需求，讓市民歡樂一整月，一整個月熱熱鬧鬧的氛圍，不管是創造觀光經濟效益、偶像商機，更營造市民美好的記憶與感動。

「南瀛草地音樂會」將由本土天團玖壹壹、創作歌手高爾宣、原子少年天王星、台南新營在地出身的金鐘創作型歌手琳誼、嘻哈少年潤少，IVAN艾文帶來的精采表演。

主辦單位台南市新聞處也不忘提醒，大家來台南跨年，還可以參加台南購物節活動，只要消費滿百發票登錄購物節就有機會抽獎，還可再抽期間限定的Iphone14，另外1月份加碼抽智慧電車，抽獎獎不完，歡迎大家來台南過耶誕、跨年倒數就對了。(記者張雅雲/台南報導)