藝人李芳雯最近自曝，去年在經紀人要求下安排健檢，意外發現大腸內長了12顆瘜肉，沒想到才隔一年，最近因為左下腹部悶痛再度安排大腸鏡檢查，竟又長出6顆瘜肉，目前已手術割除，但也讓她深刻體會到健康的重要性。醫師提醒，大腸瘜肉不是切除一次就沒事，無法保證未來不會再發生，民眾務必依照醫師建議定期安排大腸內視鏡檢查，才有機會盡早阻斷大腸癌發生的機會。

李芳雯日前出席肝病防治基金會活動時透露，最近3個月一直感覺左下腹部悶痛，經肝膽胃腸科詳細檢查後，腹部超音波正常，大腸鏡檢查卻發現多顆瘜肉。其實早在去年，她就曾檢查出12顆大腸瘜肉，今年又發現6顆，讓她相當訝異，因為自己沒有抽菸喝酒習慣，不吃辛辣、燒烤油炸和內臟類。

北投健康管理醫院副院長梁程超說明，大腸瘜肉是指大腸黏膜表面長出的突起物，因為表皮不正常增生而形成，可能生長在大腸的任何位置；需要注意的是，9成以上大腸癌是由腺瘤型瘜肉所發展而成，特別是絨毛狀腺瘤變成癌症的機率最高，從腺瘤發展至癌症的過程時間通常在5到10年之間，時間其實不短，只要在癌化前將它切除，就能有效預防癌症形成。

梁程超指出，瘜肉與早期大腸癌幾乎沒有症狀，只能依靠大腸內視鏡檢查，才能有機會找出並同時切除可疑病灶，盡早阻斷癌症發生的機會。但他坦言，腸道內是皺褶彎曲的結構，某些角度可能會成為檢查盲點，而檢查前低渣飲食、清腸不夠徹底，或是檢查範圍不夠完整、檢查時間太短等因素，都可能影響檢查品質。

他也提醒民眾，必須要有一個觀念「大腸瘜肉不是切除一次就可保證未來不會再發生」例如肥胖、愛吃紅肉、膳食纖維攝取不夠的人，或是家族中有大腸癌病史、遺傳性大腸瘜肉症，自身曾罹患潰瘍性大腸炎等，都比較容易引發瘜肉生長。

許多人好奇，為什麼去年才做完大腸內視鏡，今年又長出新的瘜肉？到底大腸鏡後需要間隔多久做一次？梁程超表示，依照每個人的年齡、飲食習慣、家族史、生活型態不同，會影響腸道內的狀態；一般來說，醫師會依照受檢者在大腸內視鏡檢查後發現的瘜肉大小、數量、種類，以及切片後送驗的病理分析，綜合以上結果，再建議後續回檢的時間。

大腸癌是國人發生率第一名的癌症，近年來還有年輕化的趨勢。美國癌症協會建議，45歲起為自己安排大腸癌定期篩檢，梁程超也建議，若有大腸癌有關的危險因子，如年齡、抽菸、無運動習慣、肥胖、糖尿病等，都應該盡早為自己安排大腸鏡檢查；如果是有大腸癌家族史的人，可根據家族確診平均年齡，提早10年做為初次檢查的年齡參考。