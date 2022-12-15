安永聯合會計師事務所今（15）日發布《安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告》，由於嚴重的負面因素影響全球股市震盪下修，全球2022年IPO情況明顯放緩，而大陸、香港雖表現兩樣情，仍是全球IPO重要地區，兩地總計今年IPO數量492家、籌資額1010億美元，單看A股籌資額人民幣5849億元也創下新高，並看好2023年IPO保持常態的高水準發行。

而台灣方面在2022年上市櫃企業共45家，籌資額新臺幣357.26億元，整體件數較去年增加17家，總籌資額則增加36.43億元。

細看大陸表現，今年A股預計共有416家公司申請上市，數量雖較去年減少15％；但籌資額人民幣5849億元，較去年增加9％，籌資額連續兩年創下新高紀錄。

其中A股大型IPO回歸推升籌資額；另一方面，等待核准中的IPO企業數量衆多，穩固IPO活動。而今年大陸科創板全年籌資額超過主板，占比超過40％，名列籌資額首位。

另外，A股的IPO行業結構出現變化，科技、傳媒和通訊行業IPO占比逐年增加，數量及籌資額均占第一位；傳媒和通訊行業、生物科技與健康行業占比都呈現上升，擁有核心技術的工業企業名列前茅。

在大陸支持高科技、先進製造業等符合其策略行業的情況下，其IPO審核速度仍將保持高速，安永預計2023年A股IPO保持常態的高水位發行。先進製造業和新材料可能將成為2023年中國經濟亮點之一，高科技投資加速有望保持在高水位；隨著專精特新企業成為上市的新驅動因素，中國的北交所有機會迎來IPO熱潮。

香港市場部分，今年預計共有76家公司申請IPO上市、籌資額1076億港元，和去年同期相比，數量和籌資額分別減少21％及68％。不過下半年IPO活動回溫，IPO數量、籌資額分別占全年的74％和84％。