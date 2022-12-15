由於晶片庫存過剩的擔憂逐漸散去，加上大陸防疫措施放寬可望推升需求量，兩利多提振半導體族群。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧15日表示，半導體庫存去化估計於2023年第二季逐漸完成調整，已成市場共識，在調整完後，營運有望回溫，國內半導體廠的表現值得期待，對於想迎接未來反彈契機的投資人，可開始佈局半導體ETF，掌握後續動能。

張圭慧指出，隨庫存調整進入高峰，半導體營運有望逐季往上，本波修正主要是終端電子商品需求衰退影響，如：PC、手機均衰退20％，惟車用及資料中心需求仍佳，因此產能利用率仍有66％，估計庫存調整完成後，對半導體的需求有望回到正常水準，這也使外資對半導體族群唱多頭，據近期市場調查，受訪者正面看待2023年報酬，主要觀注包括科技產業，市場目光也逐漸從去庫存化轉移至美國晶片法案獎勵以及廠商投資計畫。

美國晶片「去中化」對台廠而言機會多。張圭慧認為，台灣半導體族群在國際上具有保有領先地位，上中下游緊密連結之下，台灣完整供應鏈的複製難度高，在全球較難以取代，儘管當前仍處去庫存化週期，但市場對2023年半導體族群的看法，仍充滿希望，產能運用率有望於第三季反彈。

展望後市，張圭慧表示，隨聯準會升息見頂之下，市場衝擊相對可控，資金回流新興亞洲值得期待，而半導體族群受惠台版晶片出台，對大型台系半導體業者具正面效應，其中先進製程、伺服器及封測需求支撐度相對較好，預計半導體族群股價有望在庫存調整尾聲、2023年第一季底回溫，當前本益比仍偏低，逢低布局掌契機。