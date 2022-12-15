為了讓投資人在動盪不安的股債市場中能有安心的投資商品，大華銀投信15日宣布，將於今年12月21日至明年1月17日募集大華銀六年期美元保本基金，商品連結美國政府公債，同時透過選擇權連結美國道瓊工業指數，讓投資人資產獲得保護之餘，也不錯過美股上漲的機會。

大華銀投信指出，今年以來股債市的表現，讓保守型投資人承受相當程度的心理壓力。展望後市，將持續關注FED官員的談話，若FED釋放更多鴿派信號，未來十年期美國公債的收益率將會落入震盪整理。目前美國利率水準為2008年金融風暴後相對高點，為近14年來投資保本基金最佳時機，因此，這檔連結美國公債的六年期美元保本基金，鎖住目前利率，來減輕利率不確定性所帶來的風險。

大華銀投信說明，美國公債由全球美國政府發行，是相當具有保障也相對穩定的商品，在市場中具有相當程度的指標意義，過去也無違約紀錄，不若其他企業或國家所發行的債券仍有違約風險。本次推出大華銀六年期美元保本基金，主要配置於美國六年期公債，再加上以選擇權連結道瓊工業指數，為投資人掌握「保、可、夢」三大優勢。

大華銀投信指出，過去這類型商品是為專業投資人設計，提供投資人相對具有保障的避風港型產品。「保、可、夢」三大優勢，分別是以美國公債形式達到100%保本，小資族也可入手，還有透過選擇權參與美國道瓊工業指數的上漲走勢，有夢可追。

大華銀投信表示，美國歷史升息時間多數為1至2年，在升息停止後，進入債券上漲甜蜜期。由於長債利率敏感度較高，未來降息，價格上漲幅度較大，有利未來基金表現。此外，基金選擇連結道瓊工業指數，除了成分企業多為產業龍頭外，根據歷史回測，自2008年10月以來，以每週週底為基準日，投資道瓊工業平均指數六年的報酬率最大為174％，平均為83％，最差為17％。能夠同時達到風險分散與掌握美股報酬的機會。