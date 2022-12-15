雲林科大「智動化及監控研究中心」主任吳先晃解說智慧辨識如何應用在產業界。（雲林科大提供／張朝欣雲林傳真）

雲林科技大學「智動化及監控研究中心」產學合作，協助廠商解決大量生產後品質檢測及量測的相關問題，中心的核心技術致力將智慧辨識應用於定位、瑕疪檢測、量測等，以確保產品品質及工廠安全，15日舉辦「智動化及監控研究中心成果發表記者會」，向各界解說AI與AOI的技術能量。

「智動化及監控研究中心成果發表記者會」由雲科大校長楊能舒、研究中心主任吳先晃等人共同主持，製造業在自動化大量生產及對品質的要求愈來愈高，使得自動光學檢測（AOI）成為製造業必備的一環，加上人工智能（AI）的幫助，即可解決品質要求問題，顯見AOI 結合AI將成為製造業品質把關的利器。

吳先晃表示，藉由影像的智慧辨識，可將原本的自動化進一步提升為「智動化」。以面板廠玻璃板製程為例，透過整合AOI及AI，在產線上即時進行瑕疪檢測，大幅降低不良品的產出。而對工廠內部管線的定時AI瑕疵檢測，則可以在節省大量人力下，避免各種工安問題。

吳先晃說，目前利用AOI的自動化檢測技術已逐漸取代人工檢測方式，應用上從科技業到傳產業的量測及檢測都可見到。研究中心經由產學合作，已成功將AOI應用於高爾夫球、鋁製活塞、可撓性配電導管、玻璃面板、線性滑軌等相關產業的量測及瑕疵檢測上。

吳先晃指出，近年來與業界的合作，已在智能化領域建立起聲譽，合作的廠商也由以往的中小企業，漸漸出現大型的上市企業，例如友達光電、南亞塑膠等。另外，友達光電的AOI部門及AOI大廠牧德，聘用多名研究中心團隊畢業學生，可見雲科大的訓練成果已獲得企業的肯定。