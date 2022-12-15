攸關台灣定位的《開羅宣言》明年將滿80周年，曾在今年舉辦《舊金山和約》生效滿70年研討會，引發「台灣地位未定論」爭議的國史館館長陳儀深今天表示，國史館明年不辦《舊金山和約》研討會，引發藍委陳以信不滿，陳儀深最後表示，會研究一下時程。

根據外交部網站的資訊，1943年10月31日由中、美、英、蘇四強發表《莫斯科宣言》，確立我國成為反軸心國的四強地位。隨後，為商討對日本戰爭策略及擊敗日本後處置問題，中華民國、美國、英國等三國領袖於同年11月間前往北非埃及舉行「開羅會議」，並於12月1日正式對外公布《開羅宣言》。

其中有關中國部分，在《開羅宣言》中明定「日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等，歸還中華民國，其他日本以武力或貪慾所攫取之土地，亦務將日本驅逐出境」。該宣言被視為具有法律拘束力的國際條約或協定，具有法律拘束力。

不過獨派質疑《開羅宣言》並非條約，否定其效力，反而高度重視1952年4月28日生效的「舊金山和約」，國史館今年並舉辦該和約生效滿70周年研討會，與會學者高談「台灣地位未定論」引發爭議。

陳儀深今天赴立法院司法及法制委員會報告明年度預算及工作重點，陳以信詢問明年是《開羅宣言》公布滿80周年，是不是也會舉辦紀念活動？還是會當作沒這回事？

陳儀深支支吾吾表示，國史館舉辦展覽的主題主要分為兩方面，一方面是有關於總統及副總統文物方面的展覽，一方面是與歷史事件有關。

陳以信追問，所以國史館不用考慮到中華民國主權地位的相關議題？還是說《開羅宣言》不重要？究竟要不要辦展覽？敢不敢辦？陳儀深回應，這還是要看一下相關資料，沒有敢不敢辦的問題，「我們的幕僚作業還是可以有一些彈性。」

陳以信質疑「你就是不敢說要辦」，陳儀深辯駁，其實我們已經花了很多時間討論，就是不辦，因為明年辦來不及。

陳以信砲轟，這是明年的事情，如果要辦，明年一整年都可以辦，國史館現在卻說要舉辦會來不及？擺明了就是不敢辦，陳儀深最後表示，「我們來研究時程」。