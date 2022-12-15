日前，「情繫兩岸·福佑中華」2022海峽兩岸（青島）暨港澳媽祖祈福儀式在青島奧帆中心舉行。本次活動吸引了海內外媽祖宮廟代表、媽祖信眾及各界人士齊聚一堂，以線上線下的方式共同見證了此次文化交流盛會。

祈福儀式現場舉行了祭拜媽祖典禮，向媽祖行三獻禮儀式。而本次儀式則有臺灣大莊浩天宮、臺灣護聖宮等多個臺灣媽祖友好宮廟以影片形式參與本次互動，共同表達了海峽兩岸對媽祖文化的深厚情感。儀式現場進行了以山東及青島當地的民俗舞蹈、中華武術等文化展演，通過藝術形式展現對媽祖文化扶危濟困、救助海難的精神。

據瞭解，此次活動期望在深化兩岸媽祖文化交流之中，並通過傳承和弘揚媽祖文化這一中華優秀傳統文化的非遺文化遺產上，能夠促進青島與臺灣、香港、澳門地區及海上絲綢之路沿線國家的民眾進行更加密切交流，並使民間的合作更加融洽，祈求兩岸民眾能夠早日度過疫情的難關，讓全世界更加的幸福及美好。