「Yes123求職網」12月發布報告，2023年的職場代表字，有超過4成民眾分別選了「穩」(41.1%)和「順」(40.1%)，另有30.3%的民眾選了「升」，足見上班族對於穩定職場和升遷的渴望。永慶房屋人資部協理塗振宏指出，2022年除了疫情持續影響整體經濟之外，再加上通貨膨脹加劇，導致實質經常性薪資6年來首次負成長。也因此上班族展望2023年，出現先求「穩」、「順」，再求「升」的心情。永慶房屋制定收入保障、師徒制度和透明的升遷制度，一次滿足上班族對「穩」、「順」、「升」的職場期待！

對於上班族「安穩」和「順利」的期待上，永慶房屋提供業務新人「入職前9個月每月5萬」和「一對一師徒制度」保障。藉由優渥的收入保障，減輕業務新人的經濟負擔，讓新人能夠全心投入房地產專業的學習。在新人的學習過程中，專屬師父會進行一對一的教學，傳遞寶貴的服務經驗，讓工作超順利！在永慶房屋裡，即使是新手，也能夠在師父的幫助和團隊合作下，順利完成客戶所託，為自己賺取高薪。

在「高升」的面向上，永慶房屋制定「月月晉升」制度和每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」，讓經紀人的職等、收入不斷上升！永慶房屋的經紀人只要日常工作達到升遷標準，每個月都能升遷、為自己加薪。永慶房屋為獎勵經紀人的努力，額外推出「幸福成家基金」，根據業績表現，每人最高可以領取250萬元的獎金，而且不限職等和年資都可以領，讓經紀人的每一份付出都能獲得相對應的回饋。

加入永慶房屋不到1年的饒佩姍經紀人，短短時間內月收已高達14萬元！饒佩姍表示，過去在百貨公司擔任銷售業務，縱使業績表現傑出，底薪加上業績獎金不過4-5萬元，更因為疫情爆發和消費模式改變，大幅影響自身收入。於是決心轉戰成交總價高、無薪資上限的房仲產業。來到永慶房屋後，在收入保障和一對一師徒制度的幫助下，饒佩姍入職的第2個月就順利成交，如今月薪順利突破6位數！饒佩姍直呼：「在永慶當業務真的不難！」

塗振宏表示，永慶房屋憑藉著「先誠實再成交」的精神，讓消費者不斷指名由永慶服務，即使是業務新人，也絕對不缺機會。而永慶房屋強調的團隊服務，讓新人即使遇到困難，隨時可以求助師父和學長姐，是對新人最友善、成長最快速的房仲品牌。歡迎有意為自己創造高薪的新鮮人或轉職者，加入永慶房屋的行列。