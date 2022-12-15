倫敦時間今(15)上午正式將紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)補齊後三集，將著墨在夫妻倆放棄王室頭銜並移居美國展開新生活。過去曾精準命中梅根會在歐普拉節目中，揭穿家族醜陋面的知名靈媒可拉斯（Nicolas Aujula）如今再次預告明年大事，其中包括英國王室大人物將出事。

除了大家耳熟能詳的印度神童，遠在倫敦的37歲靈媒可拉斯也是一位屢次精準預言國際大事的占星大師，自稱埃及豔后轉世，還參與過法國大革命，曾預言2020年，美國前總統川普在大選落敗、爆發「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」抗爭，此外，觸角廣泛伸至娛樂圈，像是饒舌歌手「肯爺」（Kanye West）與辣妻「翹臀金」(Kim Kardashian)結束7年婚姻；可拉斯從很小的時候就意識到自身擁有超凡的通靈能力，形容那一刻的狀態是非常恍惚不定，還看到已故父親出現在眼前。。

眼見新的一年即將到來，《紐約郵報》（New York Post）報導可拉斯對於2023年新的感知，稱「這對英國王室來說將是最糟糕的一年…」，認為王室的收入和聲望會跌至低點，以致某部分房地產將被拋售，或是改建為旅館，走向一個前所未有的多元化性質。值得注意的是，英王查爾斯的健康問題也涵蓋在內，他認為「心臟」或「血液循環」會是壓垮駱駝最後一根稻草，自女王離世後，每每現身鏡頭前，查爾斯詭異腫脹的手掌畫面引起外界討論。

可拉斯對英國2023的預言多半令人擔憂，包括英國的皇宮或首相建築會失火，暗示政權將被推翻；英國經濟進入衰退期，危機將持續更長時間；保守黨可能在6至8月時再次面臨挑戰。然而，還是有光彩可說嘴的事，該國會在自行車比賽中打破先前紀錄，奪得勝利。