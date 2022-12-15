天氣降溫也冷凍不了學生們的青春活力！台北市懷生國中、誠正國中及新北市清水高中校慶在周末登場，永慶房屋秉持「社區好鄰居」精神，發揮企業力量、贊助活動所需帳篷，成為校園活動的最佳幫手，陪伴著學生一起成長、創造精彩的青春回憶。

得名黑貓中隊英勇飛官 懷生雙語國中迎53周年校慶

今年是台北市大安區懷生雙語國中第53周年校慶，由學生熱舞表演為校慶大會熱情開場！懷生雙語國中校長陳政翊分享，今年校慶園遊會以多元升學體驗為主軸，並融入了雙語情境，除了學生們精心設計的自營項目攤位，也邀請了10多所技職高中友校到校內設攤，提供體驗課程及升學資訊交流，期待學生們能留下愉悅且難忘的回憶。

陳政翊校長說明，懷生國中每周有1/3的課程實施中英雙語教學，還有專業外籍教師一起參與課程設計及授課，讓學生能從小就沉浸在雙語環境，自然而然增進英語口說及聽力！此外，校慶是凝聚師生向心力、認識創校精神的重要時刻。懷生國中前身為空軍子弟學校，因紀念黑貓中隊飛行官陳懷生烈士而得名，因此也特別邀請到空軍司令部政戰主任陳中將帶隊出席共襄盛舉，還有空軍寶寶為園遊會帶來的可愛表演，讓校慶活動更加意義非凡！

今年是台北市懷生雙語國中第53周年校慶，除了將雙語情境融入活動，還邀請到空軍政戰主任陳中將共襄盛舉，傳承重要校史及紀念精神。(圖/永慶房屋提供)

懷生國中前身為空軍子弟學校，因紀念黑貓中隊飛行官陳懷生烈士而得名，空軍寶寶也校慶在園遊會當天帶來可愛表演。(圖/永慶房屋提供)

多元活動留下青春亮點 誠正國中學生文武俱佳

位於台北市南港經貿園區旁的誠正國中，以「青春FUN4，7采飛揚」為主題舉行第47周年校慶暨運動會，誠正國中學務主任李嘉永分享，校慶是學生時期最重要的青春回憶，為了讓學生們能在各項活動中大放異彩，今年校慶不只有師生都期待的「青春接力賽跑」與「燃燒吧！拔河魂」等運動項目；還有誠正青春歡唱比賽，讓許多熱愛唱歌的學生，能藉此舞台大展歌喉。

李嘉永主任表示，誠正國中除了鼓勵學生參與各項育樂活動，也相當重視閱讀素養的養成，因此校慶週也結合圖書館舉辦「奇幻書展」，由老師推薦優選讀物，帶領學生重新認識閱讀、陶冶深度思考力！還有「妖怪密碼」與「過五關展六將」等語文闖關活動，培養學生對問題的整合性理解，探索知識的多元應用！期待學生們都能在校慶中，留下最精彩的美好回憶。

台北市誠正國中以「青春FUN4，7采飛揚」為主題，舉行第47周年校慶暨運動會，期待學生們都能在校慶中，留下最精彩的美好回憶。(圖/永慶房屋提供)

園遊會響應永續精神 清水高中與國中部校慶同歡

新北市土城區清水高中校區佔地5.3公頃，幅員寬廣、環境幽雅，還有超越一般市立高中的教學設備及規模，設有科學館、體育館、圖書館及游泳池「三館一池」，讓學生能適才適性、展現多元潛能。清水高中學務主任林呈隆表示，學校在1989年籌辦之初僅有國中部，在1996年後才增設高中部，因此每年校慶皆由國高中一起合辦，凝聚全校的向心力。

今年是清水高中第33周年校慶，以「清水漣漪‧三三成池」為主題，象徵著清水高中多年來培育的多元人才，如水波漣漪一般，在各領域發光發熱！林呈隆主任分享，今年校慶共有創意進場、慶祝大會、園遊會及教學成果展等豐富內容，期待透過多元的慶祝活動與學生展演，激發學生的創意及表現力！此外，為響應環保、永續精神，園遊會也禁用一次性餐具，提倡自備環保餐具，「寓教於樂」實現永續新生活。

新北市清水高中設有科學館、體育館、圖書館及游泳池「三館一池」，讓學生能適才適性、展現多元潛能。(圖/永慶房屋提供)

地方最貼心的小幫手！年年校慶都有永慶人身影

一年一度的校慶活動，除了有學生精心準備的創意進場、練習數月的運動競賽、合力籌辦的園遊會等活動，也是學校發揚辦學精神、凝聚師生向心力的重要節日。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房屋長期深耕地方、服務居民，明白學校不只是辦學育才的重要搖籃，也是地方社區的活力泉源！因此，只要地方有需求，歡迎至雙北永慶房屋直營門市洽詢，除了贊助活動所需帳篷、面紙及瓶裝水等物資，永慶夥伴也會到場支持，一起為地方繁榮發展盡一份心力，也期待藉由各式各樣的活動來拉近地方的情誼，打造幸福活力社區！」