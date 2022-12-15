繼美國聯準會近日公布升息2碼後，台灣央行總裁楊金龍也在今（15）日央行第四季理監事會議後，宣布政策利率調升半碼（0.125個百分點），有網友在PTT網站發文指出，「千萬房貸一個月多3千，壓力好重」，房地產專家徐佳馨也指出，明年情況恐怕更不樂觀。

央行從今年3月開啟升息循環，先是在3月升息1碼（0.25個百分點），6月、9月各又升息半碼（0.125個百點），今天再升息半碼（0.125個百分點）之後，連四升總共0.625百分點。

升息的消息傳到PTT後，有貸款買房的網友紛紛表示，「升息啦！房價要腰斬啦！房貸繳不出來了！房蟲要跳樓啦」、「之後還有裁員潮喔，繼續撐」、「我是真的爆了，金流真的出問題」。

不過也有網友指出，房市目前的問題是太冷，升息的結果可能會讓更多潛在購屋族轉向觀望，並強調「繼續升，市場繼續冷」、「會觀望的不是為了利息，是在期望市場新屋價格下修」；也有一些人對升息是抱持樂觀的態度，稱「不痛不癢，賣不掉加價賣」、「還能存錢代表房貸還有上漲空間欸」。

徐佳馨則分析，這次升息半碼雖然幅度不大，但今年已經累計升息四次，溫水煮青蛙讓有各式貸款的民眾吃不消，雖然房貸利率仍在歷史低點，但調升政策利率背後牽動的不僅僅只是房貸，還包含以房養老、壽險業投資不動產標準等，不可不謂深遠。「如果按照昨日Fed指出2024才可能降息的說法，那就意味著明年大家都得辛苦些。」