近期國門開放，不少人飛到國外度假，網紅YouTuber「心甜Christy」透露上個月到韓國玩，不料回台後發現行李箱內的精品包包和皮帶失竊，為了找回失物她飛回韓國報警，透露飯店方面給予許多誤導性資訊，她以自身案例呼籲大家不要放低戒心。

YouTuber「心甜Christy」低落表示「我的東西在韓國被偷了」，她11月14日搭飛機從韓國回台灣，整理行李時突然發現原本裝精品包包的盒子裡面是空的，原先裡面裝著精品包包和皮帶，總價約20多萬台幣，心甜表示當時包包外面有包防塵袋，非直接露出，自己一層一層包好，沒想到還是被不肖人士偷走，讓她很難過「我當下真的是傻眼了，我真的不可置信，我沒有想過會發生這樣的事情」。

後續她打電話給駐韓代表處，對方表示如果要報警的話需要本人到韓國才能協助處理，心甜也連絡了當時的飯店，飯店提供當時的門卡記錄以及寄放行李的監視器畫面截圖，她檢查進房記錄時發現房務有一天進入房間後，隔了15分鐘入房，這點讓她覺得有些奇怪，因為平時房務只會進來一次，且飯店之後寄信表示據說外國人丟失無法報案，讓心甜覺得飯店經理在誤導，也因為對方的態度讓她下定決心，親自到韓國報警處理。

正妹透露在韓國遺失20多萬元的精品。（圖／心甜 Christy YouTube）

心甜忍不住泛淚。（圖／心甜 Christy YouTube）

她在駐韓代表的陪同下到警局報案，經過多天後總算拿到報案單，心甜事後檢討自己用的行李箱沒有鎖，她也沒有天天檢查東西是否在裡面，她含淚表示這是挑很久的30歲生日禮物，所以不見才這麼難過。心甜總結出國住宿需要注意的重點「盡量選擇連鎖、寄放行李時拍照錄影、取回行李後進行檢查、注意飯店內的監視器位置、盡量選擇不打掃房間、注意飯店樓梯間的位置、每天檢查行李」。