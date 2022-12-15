內政部公布南科三期園區確定落腳新市區，聯電董事會通過投資南科晶圓廠，台積電3奈米廠預計明年可完工量產，吸引更多中下游廠商聚集南科園區，預計帶動周邊經濟活絡，三期周邊農地價格瞬間倍數喊漲。

台南科學園區半導體產業聚落成型，在台積電5奈米廠的帶動下，今年園區總營收破兆元，產值較去年更成長，明年台積電3奈米廠啟用量產，帶動園區產值，許多中下游廠商都想來設廠，凸顯用地需求大。

南科一期、二期總面積1000公頃的工業用地已飽和，建廠用地出租率達99％，南科三期塵埃落定，總面積84.5公頃，有助於廠商對用地的需求，儘管可用的工業用地僅38.9公頃，位置鄰近國道8號與北外環快速道路，交通位置優越，已有半導體上下游供應鏈廠商搶預約。

南科管理局副局長鄭秀絨表示，南科除了高科技廠商外，還有很多進不到園區內的衛星廠商如傳產、營造、清潔、保全業，這些在園區周邊的廠商也有生活需求，同時帶動南科周邊經濟。

附近居民表示，南科三期周邊土地大多為台糖公司的農地，很多農地從一分地不到1000萬，狂漲至5000萬，農地價格翻了5倍，有眼光好的投資者，早就下手買地，趁這波再賺一筆。

南科三期8月已通過環評，台南市都發局預計2023年完成都市計畫，報部核定及發布實施。預計建立4大產業聚落，分別為半導體產業、智慧機械、精準健康、與產業創新聚落，未來產值可達392億元，創造約4900個就業機會。