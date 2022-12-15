今年第一道寒流即將在17日報到，而「2023台南耶誕跨年活動」首場演唱會「南瀛草地音樂會」也即將在這天晚間7點，在新營區南瀛綠都心登場。集結現今台灣火紅藝人原子少年天王星、潤少、IVAN艾文、金鐘獎主題歌曲獎得主琳誼，以及本土流行天團玖壹壹，準備要用歌聲溫暖粉絲的心。

台南市政府跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動方式滿足不同年齡層市民的需求，今年結合耶誕節及跨年活動，提供最好、最高、最優質的娛樂享受，期待為期1個月的耶誕跨年系列活動，能創造觀光經濟效益、偶像商機，並為市民營造美好的記憶與感動。

台南市長黃偉哲說，在有限資源下，市府還是盡情地跟市民一起造夢，除了與市民同樂，也讓外來的觀光客，可以盡情享受台南的美好，無論是視覺或是流行文化，甚至是傳統文化等交融，目的就是要讓來自各地的遊客，能夠享受台灣之美和台南濃濃人情味。

主辦單位台南市政府新聞處表示，當天不僅將有本土天團玖壹壹帶來近30分鐘現場演出，也邀請新營在地出身的金鐘創作型歌手琳誼回鄉獻唱，除此之外也不要錯過帥氣小鮮肉的原子少年天王星、創作歌手高爾宣的抒情搖滾、嘻哈少年潤少，IVAN艾文帶來的表演。

今年首波寒流來襲，市府提醒參加活動的民眾，應做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已經解禁，但估計活動仍會吸引大量人潮，市府仍建議參與活動者應全程配戴口罩；並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。