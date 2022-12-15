前十大投信今年來的台股基金規模，普遍也呈現萎縮，唯有統一投信例外。統一投信仍維持高達1成的正成長，使台股基金規模排名重新洗牌。在熊市仍能保持成長趨勢，使統一投信的台股基金規模前躍，11月以369億的規模正式躋身前三。

但11月台股反彈，市場投資氣氛好轉，也帶動投資人重回股市。全市場台股基金規模也從10月底的3,076億回升，月增幅達17％。11月前十大投信台股基金規模也皆為正成長，其中，統一投信的台股基金規模月增幅逾2成，遠高於全市場。若拉長時間，會發現在全民理財熱潮下，國人對於台股基金的投資仍普遍呈現上升趨勢。近兩年全體投信台股基金規模增幅達33％，前十大投信的近兩年台股基金規模，也多為正成長。其中，統一投信的近兩年台股基金規模增幅，更是高達103％。破百的規模增速，也讓統一投信成為前十大投信中，台股基金規模成長速度最快的投信。

統一投信表示，通膨及聯準會升息利空，對股市帶來的影響已經鈍化。今年台股許多企業財報預計將傳出佳音，主計處預估台灣經濟成長也將於明年第一季落底，搭配新題材作夢行情，明年農曆年前台股仍有機會震盪走高。而上半年台灣經濟成長落底回升後，下半年景氣將優於上半年，有望帶動台股表現。

產業方面，統一投信看好具備長線成長趨勢的產業，包括半導體、新平台相關及汽車電子等。雖然近期半導體產業出現較多雜音，但製程升級及美國晶片法案，將帶動半導體服務及檢測族群持續成長，且半導體應用面日漸廣闊，也為產業帶來龐大商機。Intel及AMD新平台的發表，也使伺服器相關族群受惠。隨著供應鏈瓶頸紓解，過去苦於缺料的汽車產業，也在出貨加速的推動下，有望重回成長軌道。