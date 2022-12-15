中央銀行下修今年經濟長率至2.91％，明年預測為2.53％，央行總裁楊金龍表示，近月隨國內疫情衝擊減緩，防疫措施逐步放寬，失業率續降，就業人數略增，民間消費持續復甦，但全球終端需求下滑，且廠商持續去化庫存，台灣出口已連續三個月負成長，連帶影響民間投資意願，預期今年第四季經濟成長率大幅下降，全年經濟成長率預測值為2.91％。

展望明年，楊金龍指出，防疫措施及邊境管制放寬，可望推升民間消費，但全球經貿動能大幅放緩，將抑制台灣出口成長，加以廠商對未來景氣看法保守，庫存壓力仍存，企業恐遞延投資計畫或縮減資本支出，民間投資動能將趨緩，預測明年經濟成長率將降為2.53％。

楊金龍說明，觀察今年年中以來，隨國際原油及穀物等原物料價格回跌，國內蔬果等食物類價格漲幅減緩，國內消費者物價指數（CPI）年增率趨降，至11月為2.35％，但不含蔬果及能源的核心CPI年增率仍高、為2.86％。今年1至11月平均CPI年增率為2.97％，核心CPI年增率則為2.6％。央行預測今年CPI及核心CPI年增率分別為2.93％及2.59％。

展望明年，楊金龍認為，全球供應鏈瓶頸紓解，國際機構預期原油等原物料價格將低於本年，央行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率分別回降為1.88％及1.87％，國內外機構亦預測明年台灣CPI年增率回降。