央行在15日召開第四季理監事會議，其中，除了符合外界預期升息半碼之外，另一令金融圈高度矚目的，就是央行在連續調高存準率之後，此次暫停調升，對此，金融圈直指應和三大理由有關，其中最重要的理由，就是銀行體系已出現「流動性問題」。

由於美國聯準會此次升息符合市場預期的2碼水準，因此，央行也如預期調高半碼利率，但不調存款準備率，則令金融圈意外，對此金融圈認為，應是央行認為在年關資金吃緊之際，不宜再緊縮資金造成更大的流動性問題。

金融圈觀察的三大理由，分別是：1、銀行體系已出現流動性問題，倘若再升息，明年農曆年關之前這種流動性問題會更嚴重，尤其農曆年前的借款需求，多半與發獎金有關，不希望調高存準率反而讓民眾、企業過不了好年；2、流動性問題已使銀行甚至不得不向企業收回資金，尤其中小企業受衝擊最大，嚴重的甚至會演成倒閉；3、調高存款準備率等於升高市場資金成本，亦會再拉高金融業之間的拆借利率、增加業者成本，小型金融業者，包括票券商在內將更被壓縮營運空間。

銀行業者指出，金管會前二次調高存款準備率，已把資金收回至少2,400億以上之多，使許多銀行都面臨流動性不足的問題，尤其是今年以來銀行所受到的股債價損，已嚴重衝擊淨值，倘若再提高存款準備率，會使流動性問題、資本適足率更為雪上加霜。

再加上明年農曆年時間早，在1月20日之後就過年，銀行業者坦言，其實年關的資金吃緊效應，最近就已提前發酵，接下來一直到農曆年之前，企業借款的需求更高，這點央行也看到了，因此，理監事會議決議此次暫停調高，以避免導致不必要的衝擊和後遺症。