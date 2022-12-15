中國對台灣不斷加大的軍事、經濟和外交壓力使越來越多人對中國可能攻打台灣感到擔憂。美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquillino)最近表示，如果中國入侵台灣，其經濟可能遭到比俄羅斯入侵烏克蘭所受到的經濟制裁「多500倍」的毀滅性效果。

《美國之音》指出，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，許多人將中共可能入侵台灣拿來做比較，據雷根基金會與研究所發佈的國防民調(National Defense Survey)顯示，受訪的2500名美國成年人當中，有70%擔憂中國可能在未來5年內入侵台灣。去年擔任美軍印太司令部司令的戴維森(Phil Davidson)在美國國會聽證會上警告，中國可能在2027年前對台發動軍事行動，這個時間點也被稱為「戴維森窗口」(the Davidson window)。

不過，戴維森的繼任者、現任美國印太司令部司令阿奎利諾上將則認為，中國侵台的時間表對他來說「幾乎是不重要的」。他在雷根國防論壇中回覆媒體提問時表示，對戰場的重要性來說，台灣有地理和戰略重要性，對美國經濟來說是重要的經濟能力，又是一個興旺發展的民主政體，關乎美國在這個地區的地位，涉及的美國支持盟友、夥伴和朋友的能力。

阿奎利諾指出，假如發生衝突，美國將如何反應，那是一個政策問題。現在歐洲發生的事情在印太地區也可能發生，一旦戰爭開始，要結束就會很困難，這意味著現在就應採取行動，除了達到威懾目標，還要使這種威懾具有可持續性。因為一旦危機開始，情勢就會變得複雜了。

阿奎利諾說，中國內部有自己的問題，那些內部問題將使他們對做出是否發動戰爭的決定更加複雜，但只要發生戰爭，必定會導致流血和財富的代價。他說，看看美國對俄羅斯的經濟制裁對其經濟造成的影響，再看看中國與全球經濟的緊密關係，「我們可能會見到多500倍的毀滅性效果」。

報導指出，雷根研究所的國防民調中，如果中國入侵台灣，在各種美國可能做出的反應中以「非戰爭」選項受到最多支持，這些選項的支持度依序是「正式承認台灣為一個獨立國家」(73%)、「對中國施加經濟制裁」(60%)、「提供台灣更多軍事設備，如同美國提供烏克蘭一樣」(56%)、「把美國軍事資產移到該地區」(52%)、「在周邊建立禁飛區」(46%)，以及「承諾派美國地面部隊保衛台灣」(43%)。

調查說，「不分黨派的多數美國人支持阻遏中國入侵台灣的努力，包括61%的人支持美軍增加在台灣附近的存在；58%的人支持增加對台軍售。假如中國入侵台灣，有43%的人支持承諾派遣美國地面部隊保衛台灣，有36%的人表示反對。不過在得知台灣是一個民主政體、也是世界上最大的先進半導體製造者後，有65%的人說他們對派遣美國部隊的做法保持開放態度。」