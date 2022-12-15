台中市大台中警察之友會烏日辦事處於日前利用分局聯合勤教，頒發破案獎金表揚員警在勤、業務上的努力與辛勞，受獎人員眾多，場面盛大；烏日警分局分局長吳銘淵表示，期許全體同仁秉持初衷，持續不懈共同為台中市治安及交通打拼努力。

烏日警友會辦事處主任蔡榮昌說，烏日警察分局員警於疫情期間仍然戮力從公，在打擊詐欺集團、治平專案暴力犯罪組織集團、偵破製毒販毒案、查緝槍枝等案件及取締酒駕均成果斐然。另，在執行大甲媽祖、白沙屯媽祖及九合一大選勤務等各大型活動及防疫工作、高鐵周邊交通疏導及事故防治等，認真努力維護轄區治安及交通安全，交出了令民眾有感的警政成績單，他感到與有榮焉。

蔡榮昌日前代表全體警友，藉由分局聯合勤教機會，至分局頒發業務評比績優單位及外勤單位破獲集團性、連續性、重（要）大刑案獎勵金，表達慰勞及感謝之意，希望激勵員警執勤的士氣。蔡榮昌說，警友辦事處絕對力挺到底，當警察最有力的後盾。

吳銘淵則表示，回顧這一年，外勤單位或內勤單位於勤、業務上的努力與辛勞大家有目共睹，期許全體同仁秉持初衷，持續不懈維護治安、嚴正交通執法及提升為民服務品質，建立社區安全體系，共同為台中市治安及交通打拼努力。