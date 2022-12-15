最近冷氣團來襲，加上水氣充足，全台氣溫如溜滑梯般下滑，部分地區周末甚至有機會出現4-6度，又濕又冷的天氣讓民眾不想出門，但女星謝忻為了工作，只能穿細肩帶低胸洋裝主持戶外活動，凍到哀號：「經紀人是不是在整我！」

謝忻今（15日）到新竹主持開幕活動，活動開始前，她在IG限時動態嚴肅地說：「我今天真的沒辦法穿黑色絲質的洋裝主持，真的不行，那件洋裝的材質跟內衣一樣薄，我把它換掉了，不想拿生命開玩笑。」

話雖然這麼說，謝忻最後仍換上原定的黑色洋裝，對著鏡頭無奈地說：「注意看，這個女人真的太狠了，今天寒流來，我穿這樣」，畫面中，謝忻妝髮精緻、完整，戴著金色的飾品點綴，身穿黑色細肩帶洋裝，平口的設計大露性感酥胸，轉身又放送光滑美背，裙襬還有開高衩設計，一雙長腿若隱若現，凹凸有致的曲線一覽無遺，謝忻無奈地感嘆：「我經紀人是不是在整我？等下要穿這樣到戶外去，太狠了。」

活動結束後，謝忻在IG限時動態分享站在戶外主持的情況，冷風狂颳加上陰雨綿綿，光看就覺得冷，她崩潰地寫下：「已凍僵」、「冷到發芬（瘋）」、「生無可戀的me」等字，表達在寒天中穿著清涼的無奈，不過她仍發出兩張絕美自拍照勉勵：「上工！跑步的人沒在怕寒流的！」網友紛紛留言：「太漂亮了，要注意保暖啦」、「愛美不怕流鼻涕」、「氣色好好」。