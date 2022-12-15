大毅集團高年級聚樂部體驗館搶先讓民眾可預約體驗。（大毅集團提供／馮惠宜台中傳真）

大毅集團高年級聚樂部體驗館設置餐飲體驗專區，提供健康美食體驗。（大毅集團提供／馮惠宜台中傳真）

大毅集團集結建設、基金會、飯店管理三項專長跨足興建經營銀髮飯店，預計於2025年7月落成，更搶先在崇德路三段1號設立了「大毅高年級聚樂部」體驗館，搶先讓民眾可預約體驗「老後理想的生活型態」。

同時，於體驗館開幕之時大毅集團宣布與「老爺酒店集團」合作，邀請「老爺管理顧問公司」擔任開幕前的技術顧問，以及營運期間的服務品質顧問，攜手成就一棟具有尊榮服務且專屬銀髮族的長住型飯店。

大毅高年級聚樂部飯店位於台中市西區三民路上，鄰近國美館、科博館、國圖館、台中醫、中山醫、中國醫、中友商圈、草悟道商圈，便利卻不繁囂。飯店建築特禮聘旅美建築師張景堯設計深具現代風格的外觀，全案投資20億，基地1100坪，規劃有228間房，館內會由生活管家提供全方位尊榮服務，不論是日常健康管理、特色健康飲食、個人旅遊規劃、踏青活動安排、及生活庶務處理，均提供貼心服務。

為讓貴賓能更充分體驗「聚樂，居也樂」的理想生活，大毅高年級聚樂部體驗館15日盛大開幕，體驗館內共有四大專區，提供貴賓沉浸式的真實體驗，將理念及生活想像具體化，引領貴賓們一同享受獨特尊榮的服務。