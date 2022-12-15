PLATTS報導，伴隨乙烯等石化上游原料小漲支撐，加上庫存去化、低接買盤回穩，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情除PVC持平外，其餘持穩走堅上揚。其中，PP、LLDPE聯袂彈升15美元，PP每噸報價重回900美元整數關卡；HDPE、LDPE也同步上漲10美元。

此外，ABS、PS因原料SM攀揚，每噸價格重回千美元之上，搭配需求回溫，現貨行情同步小漲5美元。台塑四寶及專業廠台聚集團、國喬（1312）、台苯（1310）營運紓壓。塑化族群15日股價多聯袂攀揚。

廠商表示，大陸近期PP期貨行情高位運行，業者心態好轉，貿易商報盤上調為主，對市場氣氛提振明顯，且部分下游工廠對高熔貨源需求增加，帶動市場氣氛，PP價格明顯走高。目前塑編及注塑行業需求改善有限，維持剛需採購為主，市場除高熔貨源成交好轉外，其餘低溶貨源成交暫無明顯改善。

大陸PE市場受線性期貨走強影響，現貨市場跟漲氣氛濃厚，價格也多數上漲。下游多根據訂單剛需採購，華北區漲30-150元人民幣/噸；華東漲50-100元/噸；華南區漲20-50元/噸。因有企業裝置停車檢修，PE供應有所減少，加上疫情防控政策有所放寬，物流運輸有所緩解，預估短線維持窄幅震盪。

此外，ABS、PS因原料拉漲支撐，對市場提振有限。至於大陸PVC開工小幅回落，出貨情況相對穩定，庫存小幅回升，供需表現變動不大；業者買漲不買跌心態延續，預計短期PVC市場穩中上探為主。