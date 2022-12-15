央行再升息半碼，加上今年累計已經升息0.5％，推估未來整體房貸平均利率會超過2％，五大銀新承做房貸利率升息後未來利率也會接近2％，經歷今年的四次升息，明年的房貸利率將重回2％年代，而上一次利率2％最後出現在2009年1月。

雖然這次升息半碼，不過因為美國已經暫緩暴力升息，市場多解讀國內升息已經接近尾聲，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近期針對網友進行購屋意向調查，針對若升息告一段落（房貸利率維持在2％），購屋意願是否增加，其中29％認為會增加意願，等於升息若告一段落約有3成的受訪者會增加購屋意願，另外有37％則表示影響不大，有需求就會購屋。

以貸款1,000萬元、30年期本息平均攤還試算，試算今年4次升息前房貸利率1.375％，每月還款金額為3萬3,915元，經歷4次升息後，則房貸利率會到2％，則每月還款金額會增加到3萬6,962元，較今年4次升息前每個月多出3,047元，一年多出3萬6,564元，等於多繳一個月的房貸。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，升息導致房貸加壓，不少民眾期待能靠「加薪」來補貼，但根據主計總處最新薪資統計，2022年受雇員工平均每月經常性薪資，目前為44,339元，跟去年的43,209元相比，僅增加1,130元，也就是說，需要三倍速加薪，才能填補升息造成的房貸增額，由於薪水漲幅難以填充房貸缺口，加上通膨加劇民生開銷，預料會有更多民眾開啟「斜槓人生」，透過業外兼職增加收入應對升息。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，郎美囡指出，五大銀行平均房貸利率在2008年以前才有超過2％的水平，利率有將近14年的時間都在低檔，因此買方對央行今年急速升息難以適應，房市交易陷入膠著，買方期待降價，但通膨、物價上漲支撐著新屋價格不墜，僅零星建案傳出降價，且房地合一2.0拉長投資置產的閉鎖期到5年，中古市場賣方若無資金壓力也偏觀望或惜售，讓利空間有限，房市價量難以突破。