關懷心臟病童協會(心協)上週末舉辦開心感恩慈善音樂會，邀請當紅青春歌手婁峻碩唱壓軸，活動受到歡迎，同時也成功抛磚引玉，他的熱情參與，偶像魅力各界捐助紛紛湧至。

心協理事長許錫松表示，音樂會除了邀約選美教母張如君擔任形象大使，獲得許多善心人士認同贊助外，活動還有奥運羽球金牌「麟洋配」共襄善舉，特別錄製影片播放，希望各界對奮力打拼的病童一起表達支持及關懷。

李兆麟(前排左一)、張如君(前排右一)，一起領唱「心已重生」。(關懷心臟病童協會提供)

知名的公益創作醫師李兆麟，更是應邀連夜創作完成勵志歌曲「心已重生」，將詞曲版權奉送給心協，在吉他大師羅貝多、氣質鋼琴家蟻稚匀伴奏下，與擔任形象大使的張如君一同領唱。演唱之前，剛好有病童送醫到加護病房開刀急救，引起在場許多來賓共鳴為病童集氣祝福而熱淚盈眶。

心協理事長許錫松感謝婁峻碩(圖右)的趕場公益演出。(關懷心臟病童協會提供)

許錫松理事長指出，活動壓軸由婁峻碩從香港趕回義演。他的熱心善舉引起許多善心廠商的支持響應，活動結束後，仍有許多捐助湧入，表達對婁峻碩善行的支持，充分展現了他的偶像魅力。

心協表示，不少廠商都表明除了愛心之外，同時也是衝著對張如君、李兆麟、「麟洋配」和婁峻碩的支持而響應捐贈，贊助廠商及團體包括有:中華全民羽球發展協會、想不到音樂工作室、張姚宏社福慈善基金會、台北市國濟生醫同濟會、武田藥品、賽諾菲醫療科技、鎧盛醫療器材科技、小甜甜音樂藝術製作團隊、鼎昱科技、威翰環保工業、台灣變色塑膠、宮黛科技、高仲企業、諺璟企業、陞暉恰、天淨科技、綠福寶企業、生活小達人創意行銷、宏昌食品、宏義興業、優美診所、中華身心優化協會、台灣抗衰老再生醫學會、CASIO台灣卡西歐，聯銘盛貿易。