台中一名性交派對團主「金魚村村長」今年2月與友人在推特發文稱台中七期某商旅將舉辦性交派對，後來共10名男子報名，2人收取4萬6500元費用，當天有3名女子陪同喝酒狂歡，其中3男也與女子發生關係，法官認為該名團主原先開設色情美容店遭判刑，出獄後改以網路模式，判他5個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，A男在推特（Twitter）暱稱「村長」、B男暱稱「金重鐘」，2人在今年2月21日前某日在推特PO文「2/20、21台中場，這次活動有長腿妹、巨乳妹、瘦小嫩妹，有甜美、性感、可愛的，平均年齡26歲以下」、「村長台中生日主場多人秀，這次安排了三位長腿可愛性感女孩子，一來唱歌喝酒幫村長慶生，順便愉快的肢體交流嘿嘿嘿」，招攬成年男客參與性交派對。

「村長」以一場次7千元邀集3名女子提供性交服務，並在臺中某商旅訂房，作為容留上開女子與男客為性交行為之場所，2天共收下10名男客入場費共4萬6500元，其中3男在摩鐵2樓與3女發生性交，現場提供酒水、食物、保險套等，警方於在當下午1時獲報後，隨即前往查緝。

法官審酌被告2名男子透過網路招攬男客後，以分工方式，媒介、容留成年女子與男客從事性交易，以獲取不法利益，敗壞社會善良風俗，並將人之身體物化，而「村長」已因其他妨害風化案件，106年遭判處有期徒刑4月，因累犯身分遭依圖利容留性交罪判刑5月，可易科罰金，「金重鐘」則遭判4月。