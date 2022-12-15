九合一綠營敗選，總統蔡英文辭民進黨主席，但閣揆蘇貞昌仍暫時留任，民間對年前內閣總辭改組的呼聲不小。媒體人張禹宣表示，蘇貞昌一下說「總統交代要穩定政局」，一下又輿論帶風向「幫賴清德穩住政局」，說不下台就不下台。加上被點名入閣的顧立雄、陳建仁、鄭文燦、林右昌、林佳龍，又玩當年那套資源回收再利用，「蔡英文放手」的世代交替都沒做，就看民進黨歹戲拖棚的內閣改組如何突破下限給全民看。

「歹戲拖棚的內閣改組，一哭二鬧三別叫。」張禹宣今(15日)在臉書發文表示，敗選到現在幾天，都懶得算了。然後喊改革喊反省喊改組喊了半天，最後也只有一個異己「徐國勇」跑去民視當勇哥主持節目，勉強再送一個陳檡文。平日整天霸氣來霸氣去，被媒體下了至少上千次「霸氣」標的霸氣院長蘇貞昌，面對過半民意呼聲、黨內無數同志呼籲，說不下台就不下台。

張禹宣提到，一下新系喊著「會對蔡英文服服貼貼」，一下被媒體寫「不想走」垂死掙扎，自己本人被問到時，平日根本沒放在眼裡的蔡總統突然又變大姊大，聲稱「總統有特別交代，要穩定政局、開創新局，依總統指示進行」；更別提動用一些輿論力量，想帶風向「蘇貞昌可以幫賴清德穩住政局」這種謬論，一個轉身都能走得這麼難看。

結果折騰了老半天，江湖流傳的黃金名單：行政院長：顧立雄／陳建仁；副院長：鄭文燦；交通部長：林右昌；內政部長：林佳龍／林右昌。張禹宣說，真的是要笑死。蘇蔡體系出了大問題，結果就全部換成小英老男孩？與其這樣還不如讓蘇貞昌繼續「在那邊叫什麼」，全民期待的改組，根本不在於是換誰，核心的意涵是要「蔡英文放手」世代交替，結果找了一堆敗選的、抄襲的、高端的、又是玩當年那套資源回收再利用，就是堅持要當太上皇一把抓。

「如果這名單要通過，還是蘇貞昌續任，我是都樂觀其成。」張禹宣強調，就看民進黨與蔡英文要如何突破自己的下限給全民看，但真的別把賴清德當塑膠，踢爆網軍只是開胃菜而已，反正笑話多多益善，宮鬥劇碼越荒唐觀眾越愛。