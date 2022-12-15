2022年即將結束，民眾最關心的是尾牙和年終獎金，不過每年尾牙抽獎總是幾家歡樂幾家愁，究竟誰最有機會中得大獎。命理專家小孟老師近日在臉書粉專分享，尾牙最有機會中獎的前五名「星座ｘ血型」組合，不只偏財旺，正財也很強。

第5名、金牛座O型

金牛座O型偏財運提升，尾牙時有機會出風頭，抽到大獎機率很高，不過理財方面還是要自己來，妥善規劃並好好執行，別想著一步登天，財富與事業有望如願以償，投資上會賺到一些錢，積少成多，財氣不斷湧入，中獎機率大，但可別花錢如流水，需趕緊存入戶頭。

第4名、牡羊座AB型

牡羊座AB型偏財運很好，有機會贏得意外之財，參加尾牙時，中獎率特別高。另外，牡羊座在2023年會遇到不少賺錢機會，當有人安排新的工作項目時，千萬別因沒處理過而拒絕，嘗試去做很有可能獲得更好的收益，而且還會遇到貴人相助，有人介紹投資的小門路，幫忙指引方向，不過牡羊座投資前還是得自我評估。

第3名、獅子座O型

獅子座O型有望突破困境，2023年是他們的幸運年，尾牙時運氣非常旺，有機會抽到大獎，他們要好好把握，不只運氣好，投資理財方面也有收穫，藉由經驗換得專業，看懂投資方向與時機，賺到不少錢，就連買彩券也能靠人際關係贏得好運，不妨利用與人合資，擴大中獎的機率，正偏財運都將因專業而提升。

第2名、處女座A型

處女座A型2023年能心想事成，尾牙時有機會贏得大獎，博得好彩頭，不僅如此，正財運也很旺，若目前處於創業階段，或是擔任業務工作，2023年名聲會遠播，一旦有名有利，錢財自然跟著旺，而且他們工作能力穩定，投資方面精準有獲利。

第1名、巨蟹座A型

巨蟹座A型的偏財運最旺盛，參加尾牙的話，中獎機會非常高，發票或彩券的中獎率也是，而且偏財運會持續到上半年，還會遇到貴人，輔助他們賺進更多偏財，不過錢不可能自己生出來，若想賺到更多財富，必須學習理財或增加副業，開始斜槓人生，有望從本業外的投資賺到一筆錢，雖然金額不多，但累積起來很可觀。