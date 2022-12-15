這樣的飯局你願意出席嗎？一名男網友表示，房東阿姨平時對大家不薄，彷彿把房客當做子女般關心，不過日前卻突然邀請他「來家裡做客」，讓這名怕生又話少的男網友感到困擾，不知是否該找理由婉拒。然而，貼文一出後，有許多網友認為能夠免費飽餐一頓，直呼：「不去可惜」。

原PO在PTT八卦板發文表示，房東外表看似60歲，平時對房客們都很好，偶爾還會親手做便當跟大家分享，有炒麵、雞腿等好料，就連端午節、中秋節也會有好吃的粽子和綠豆椪，甚至還會主動替忙不過來的女房客晾衣服，儼然就是佛心房東。

原PO認為，房東似乎把所有房客當成子女照顧，平時遇到都會打招呼，也會關心要去哪裡，不過，房客之間其實鮮少碰面，也幾乎不會打招呼，可說是完全沒有交流。日前房東突然發訊息問大家：「下星期五姨希望你來家裡做客」，讓怕生又不愛閒聊的原PO很是猶豫，只好上網發文請益：「如果是你的話會去嗎？」

貼文曝光後，有網友歪樓留言笑說：「阿姨我不想努力了」、「去啊，搞不好有好玩的」、「還叫阿姨？叫親愛的」；不過，其他網友幾乎是一面倒呼籲原PO要出席飯局，認為不僅賺到一餐，還能增進感情，「去啊，吃免錢的欸」、「有飯能蹭直須蹭」、「這種免費飯不吃實在可惜」、「唸書時的房東也有辦過飯局，然後就認識了前女友」、「有其他房客幹嘛不去，沒其他房客你才要擔心」。