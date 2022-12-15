桃園市復興區依石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，開放民眾申請生活補助金，每人最高可申請5000元。今年民代替早期因建水庫被迫遷離的卡拉社部落爭取納入補助對象，落實公平正義，但生活補助金申請今日起跑，作業要點仍不見相關回饋。對此，原住民族委員會已立專案調查，強調會盡速完成報告。

復興區公所公告，111年度生活補助金每人最高可申請5000元，設籍復興滿6年的區民即能申請，今起受理至明年2月24日止，需檢附相關繳費收據及其他證明文件，到區公所或各里辦公室提出申請。補助項目包括水電瓦斯費、有線電視費、健保或醫療費、電話費、學雜費，以及牌照稅和房屋稅等。

市議員王仙蓮提出，早期因興建石門水庫，在淹沒區範圍內，被迫遷離的卡拉社部落族人，也應納入生活補助金對象，盼落實公平正義，給予適當補償與照顧。王仙蓮說，這次生活補助金申請未見卡拉社族人補助，呼籲加快調查進度，擬定相關辦法，盼在明年度將卡拉社族人列入補助對象。

水利署北區水資源局說明，已提供過去徵收資料給原民會，製作真相調查報告，待報告出爐後再商討後續事宜。

原民會土地管理處傳統領域科則說，與相關機關索取補充資料後，調查持續進行中，因涉及其他單位，內容仍要多方討論，強調會盡速完成調查報告。

復興區長游正英提到，地方努力爭取讓卡拉社部落族人也能得到適當補助，他們是一群被迫遷出的市民，更應該獲得補助，該部落族人現在已傳到4至5代，初估人數約1000多人，因戶籍四散，調查專案未完成，故目前同樣先行補助復興區民。