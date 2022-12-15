為迎接2023年屏東熱帶農業博覽會，縣長潘孟安15日帶領百名線上報名遊客一起入田插秧，種植擁有千萬粉絲的「卡娜赫拉的小動物」。（謝佳潾攝）

為迎接2023年屏東熱帶農業博覽會，縣長潘孟安15日帶領百名線上報名遊客一起入田插秧，種植擁有千萬粉絲的「卡娜赫拉的小動物」。（謝佳潾攝）

為迎接2023年屏東熱帶農業博覽會，縣長潘孟安15日帶領百名線上報名遊客一起入田插秧，種植擁有千萬粉絲的「卡娜赫拉的小動物」，除體驗屏東彩稻魅力外，也正式宣告熱博將於明年1月14日登場，令人引頸期待。

潘孟安指出，2023年屏東熱博彩繪稻田為配合兔年，特別種植擁有千萬粉絲的「卡娜赫拉的小動物」，屆時可愛的兔兔及P助將在彩繪稻田中粉墨登場，預計將再掀起屏東彩稻觀光熱潮。

潘孟安說，彩稻田是在稻米神農獎林清源所率領的團隊、也就是屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊的種植下，進行3D轉圖而成，完美結合傳統農業及現代科技，共同締造出大型地景藝術。

他說，明年屏東熱博活動長達46天，配合產業園區開發工程需要，場域將較往年稍微縮小，從27公頃減至約12公頃，但內容更加精緻充實，除了彩繪稻田外，園區內從熱帶、亞熱帶到溫帶的植物、農業、水果等都有，歡迎全國好朋友安排新春遊程，到場見證屏東農業科技的進步。