今年市場雖震盪，但詐騙案比去年還多，現在竟還出現有不法業者冒名金管會報明牌！金管會證期局副局長高晶萍15日指出，去年全年才439件詐騙陳情案，今年前11月已達583件超越去年全年，近期更發現有不法業者或網站，假借金管會官員名義發布不實廣告或個股投資建議，「這些均非事實，提醒民眾應小心查證，勿輕信不實廣告資訊，落入不法業者圈套。」

高晶萍澄清，金管會為金融「監理」機關，監理目的是維持健全、公平、效率之金融市場，金管會官員不會對個別有價證券之價位走勢或投資建議進行研判，網站或報章雜誌之廣告以金管會官員名義發布對個股之價位研判及投資建議，均非事實，提醒民眾應小心查證，勿輕信不實廣告資訊，落入不法業者圈套。

據證期局統計，去年詐騙陳情案共439件（上半年127件、下半年312件），今年上半年323件、下半年7至11月底則有260件共583件。陳情類型包括：非法期貨網站交易爭議、非法投顧老師推薦明牌、非法做經紀商業務等等。

金管會強調，民眾進行任何投資或交易前應慎選合法業者，並勿輕易相信來歷不明之社群、通訊軟體訊息、電子郵件、簡訊或網頁廣告，金管會及相關公會已設置專區可供投資人查詢合法業者名單、遭冒名公眾人物澄清內容、媒體報導及合法業者之聲明澄清等資訊，並於2021年12月15日設立反詐騙諮詢專線（2737-3434），由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務，及由三公會提供合法業者查詢服務。另券商公會及投信拚顧公會網站亦已建置國際投資警示專區及非法業者警示專區，投資人可至上開網站查詢相關資訊，以確保投資安全。