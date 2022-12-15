尼龍、聚酯造粒、加工絲廠集盛（1455）在法說會指出，客戶庫存調整仍在進行中，終端景氣降溫、銷售轉弱，第四季仍保守。庫存調整通常需半年、一年左右會逐步完成，預期明年第一季有機會落底，第二季景氣應可回升。

集盛表示，已開發織物回收產品、彈性環保紗等高值化產品助業績穩定成長。

積極布局環保紗線，集盛表示，自主研發的環保機械彈性紗隨歐美品牌客戶積極導入下，第四季訂單量年增4成。

集盛樂觀預期，隨著再生環保趨勢帶動及應用層面增加，環保紗線可望成為公司營運新動能。

另外，集盛指出，疫情之後，客戶在市場上尋找新產品，公司新推出尼龍6和尼龍66的產品，也受到品牌注目。

據了解，集盛切入的尼龍66纖維級造粒產品，目前正在建廠中，預計明年底產能將開出，屆時年產能將達2萬噸，由於供不應求，下游去化將不成問題。

為領先2050淨零碳排趨勢，全球服飾品牌增加採用環保材質，為爭取這塊商機，集盛指出，已與成衣大廠聚陽（1477）攜手，將紡織碎料回收後熔融成紗線，再製成可從源頭減碳95％的「成衣回收衣」。

集盛指出，這次雙方合作是回收聚陽成衣廠中的紡織碎料，再利用集盛熔融粒子技術和紡紗工藝，產製回收紗線、成布，再交給聚陽製衣出貨。