許多情侶熱戀時都會想要跟對方親密接觸。一位男網友表示，最近女友邀他一起洗澡，原本他對第一次做這種事相當期待，走進浴室後卻是相當尷尬，GG更是不爭氣的從頭硬到尾。沒想到女友發現後卻覺得很可愛，提議「明天還要一起洗哦」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他和女友還沒有太親密的接觸，頂多親親、抱抱而已。某天女友邀他洗鴛鴦浴，由於過去沒有經驗，因此一開始他相當期待，不過走進浴室後卻是相當尷尬，連手都不知道要擺哪裡、做什麼，最尷尬的就是GG從頭硬到尾。

沒想到兩人出浴後，女友馬上好奇提問原PO是否一直勃起，原PO坦承生理反應是因為第一次看到女友脫衣服後，女友回應「我覺得看你勃起很可愛，明天還要一起洗哦」，還說雖然一起洗澡很冷但很好玩。

對此，許多人紛紛回應，「再過幾次就會覺得還是自己洗最舒服」、「這時候就是互相洗澡，互相摸一下，生理反應不尷尬啦」、「這麼冷的天，誰還跟女友一起洗，蓮蓬頭的熱水我自己用都不夠了」、「我都叫男友幫我搓泡泡，多看幾次就習慣了」。