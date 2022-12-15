吉祥物小綠綠將化身拼裝積木，讓粉絲享受動手組裝的樂趣。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

先前熱銷缺貨的維修人員款積木人偶，這次攜手站務人員再度登場。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

耶誕節即將到來，中捷公司推出新周邊商品搶攻耶誕商機。中捷公司表示，首次以吉祥物小綠綠推出造型悠遊卡，限量發售；小綠綠也化身拼裝積木，讓粉絲享受動手組裝樂趣，12月17日起於「台中捷運網路商城」開賣，23、24兩日市政府站限量販售限定包裝，滿額還能抽獎。

「聖誕節就要交換禮物」中捷公司指出，佳節前推出多款周邊商品，將成為今年最具特色的聖誕禮物，中捷首次以吉祥物小綠綠推出造型悠遊卡，網路首波限量發售1225個，極具收藏價值；小綠綠也將化身拼裝積木，粉絲可享受動手組裝樂趣；先前熱銷缺貨的維修人員款積木人偶，這次攜手站務人員再度登場，滿足民眾的蒐集需求。

此外，中捷也推出高質感金屬徽章及鑰匙圈，分別以捷運列車、小綠綠及中捷扭蛋車為外型設計，並與台中在地企業大振豐洋傘合作推出的工程車意象雨傘。中捷公司表示新商品12月17日起於「台中捷運網路商城」開賣，中捷車站販賣機及台灣鐵道故事館烏日館將陸續上架。

周邊商品聖誕限定版包裝則於12月23、24日下午3點到晚上8點在市政府站1號出口限量開賣，現場購買2樣商品以上或滿500元即可獲得摸彩券1張，有機會抽到小綠綠造型悠遊卡、摺疊式腳踏車及Apple AirPods耳機等大獎。

中捷公司表示，商品展售區旁還設置聖誕拍照版，按讚並分享中捷粉絲團，即可獲得由工作人員拍攝的拍立得1張，24日下午3點30分至下午6點30分小綠綠將登場與大小朋友一起合照。