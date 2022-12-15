諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽今年邁入第25屆，總計有249支球隊報名，追平往年紀錄，賽事將於23日嘉義市開打，雖然近年因為疫情外國球隊無法來台參賽，但仍有1支「外隊」台北市日僑雷公隊參加。

本屆諸羅山盃共有189支高年級及60支低年級隊伍，分組第一晉級淘汰賽。不過近年受到疫情影響，以往會來參加諸羅山盃的日本、韓國、香港等海外球隊自2020起都沒能來參加，不過日僑雷公隊由於組成成員國際化成為另類的「外隊」代表。

日僑雷公隊小球員喊出今年目標要闖進64強，領隊許友垣表示，過去球隊最佳成績就是64強，目前球隊全部只有14位球員，受到疫情影響日本人無法來台，也影響到球員來源，這次陣中從1年級到6年級都有，還有3位女球員，教練團都是由有棒球底子的家長自行下來擔任，利用每週六、日一次約3小時進行訓練。

擔任賽事宣傳大使的旅美投手陳柏毓表示，小時候雖然沒有打過諸羅山盃，但到國中時也有與外隊交手的經驗，從比賽中體驗到不同國家的球風，能夠與外國球隊以球會友，對小朋友未來而言是很棒的經驗，他也希望小球員在少棒時期可以好好認識棒球。

陳柏毓說：「希望他們能快樂打棒球，雖然很多人都有想但真的要做到很難，他們每次去球場不一定都能表現很好，但希望他們下了場後得失心不要太重。」

休季期間返台經過短暫休息後，陳柏毓又繼續恢復訓練，前陣子以重量訓練為主，現在則加入投球上的技術訓練。偶爾他會回母校北科附工與棒球隊一起練習，學弟也會把握機會向他請益，「他們會問很多問題，幾乎都是棒球上的，像是怎麼訓練、如何提升能力等。」至於何時返美仍在等待球隊通知，去年有在台灣過年的他希望今年也可以享受完農曆春節後再啟程。